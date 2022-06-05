FIBV Milletler Ligi: Türkiye: 3 Belçika: 1 Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIBV) 2022 Milletler Ligi'nde Türkiye, Belçika ile karşılaştı. Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIBV) 2022 Milletler Ligi'nde Türkiye, Belçika ile karşılaştı. Ankara Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı mücadeleden Türkiye 3-1 galip ayrıldı. Salon: Ankara Hakemler: Nicholas Heckford (İngiltere), Igor Porvaznik (Slovakya) Türkiye: Cansu Özbay, Meliha İsmailoğlu, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, İlkin Aydın, Eda Erdem Dündar (Simge Şebnem Aköz, Sıla Çalışkan, Ceren Kapucu, Hande Baladin Belçika: Celine Van Gestel, Nathalie Lemmens, Pauline Martin, Britt Herbots, Silke Van Avermaet, Jutta Van de Vyver (Britt Rampelberg, Elise Van Sas, Manon Stragier, Stien Goris Setler: 15-25, 25-21, 25-21, 25-15 Süre: 106 dakika (22, 29, 30, 25) - ANKARA İhlas Haber Ajansı / Spor Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› FIBV Milletler Ligi: Türkiye: 3 Belçika: 1 - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.