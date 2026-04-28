FIBA, NBA ve Euroleague temsilcileri İsviçre'de bir araya geldi
ULUSLARARASI Basketbol Federasyonu (FIBA), Amerikan Ulusal Basketbol Ligi (NBA) ve Avrupa Ligi Basketbol Organizasyonu (Euroleague Basketball) temsilcileri bugün İsviçre'nin Mies kentindeki FIBA Genel Merkezi'nde bir araya geldi.
Görüşmede, Avrupa basketbolunun geleceği ve olası iş birliği fırsatları üzerine yapıcı değerlendirmelerde bulunuldu. Üç taraf da önümüzdeki haftalarda görüşmeleri sürdürme konusunda mutabık kaldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı