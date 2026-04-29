FIBA, Avrupa Ligi ve NBA, Avrupa basketbolunun geleceğini görüştü

FIBA, Avrupa Ligi ve NBA temsilcileri, Avrupa basketbolunun geleceğini görüşmek için İsviçre'de bir araya geldi.

Avrupa Ligi'nden yapılan açıklamada, "Avrupa Ligi, FIBA ve NBA temsilcileri bugün İsviçre'nin Mies kentindeki FIBA Genel Merkezi'nde bir araya gelerek Avrupa basketbolunun geleceği ve potansiyel işbirliği fırsatları hakkında yapıcı görüşmeler gerçekleştirdi." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, "Üç taraf da önümüzdeki haftalarda görüşmelere devam etme konusunda anlaştı." denildi.