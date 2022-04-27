FIBA Avrupa Kupası'nda şampiyon Bahçeşehir Koleji - Haberler

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FIBA Avrupa Kupası'nda şampiyon Bahçeşehir Koleji

Demirören Haber Ajansı - Ata Selçuk - Spor
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FIBA Avrupa Kupası'nda şampiyon Bahçeşehir Koleji

SALON: ÜlkerHAKEMLER: Luis Castillo, Oskars Lucis, Wojciech LiszkaBAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Black 12, Dekker 12, Hall 2, Jones 14, Smith 17, Muhammed Baygül 6, Berkay Candan 7, Kartal Özmızrak 7, Oğuz Savaş 5, Solomon 4, Erkan Yılmaz 4, Hadi ÖzdemirREGGIO EMILIA: Cinciarini 8, Johnson 9, Larson,...

SALON: Ülker

HAKEMLER: Luis Castillo, Oskars Lucis, Wojciech Liszka

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Black 12, Dekker 12, Hall 2, Jones 14, Smith 17, Muhammed Baygül 6, Berkay Candan 7, Kartal Özmızrak 7, Oğuz Savaş 5, Solomon 4, Erkan Yılmaz 4, Hadi Özdemir

REGGIO EMILIA: Cinciarini 8, Johnson 9, Larson, Strautins 19, Thompson 19, Rossi 8, Crawford 2, Hopkins 9

1'İNCİ PERİYOT: 30-16

İLK YARI: 43-37

3'ÜNCÜ PERİYOT: 64-56

5 FAUL 35.03 Rossi, 36.42 Hopkins (Reggio Emilia) 

FIBA Avrupa Kupası finalinde İtalya temsilcisi Reggio Emilia'yı ilk maçta deplasmanda 72-69 mağlup eden Bahçeşehir Koleji, rakibini kendi sahasında da 90-74 yenerek şampiyon oldu ve tarihindeki ilk Avrupa zaferini elde etti. 

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakaya ev sahibi ekibin başantrenörü Erhan Ernak şu ilk 5 ile başladı: Hall, Smith, Jones, Berkay Candan, Oğuz Savaş. Deplasman ekibinin başantrenörü Attilio Caja ise Cinciarini, Larson, Strautins, Johnson, Hopkins ilk 5'iyle parkeye çıktı.

Jones'un üçlük çizgisinin gerisinden 3'te 3 isabet bulmasıyla maça başlayan Bahçeşehir Koleji, 5'inci dakikaya 6 sayılık farkla önde girdi: 14-8. Smith'in de devreye girmesiyle hücumda vites yükselten Bahçeşehir Koleji, savunmada da sertliğini artırarak ilk periyodu 14 sayı farkla önde kapattı: 30-16.

İkinci periyoda etkili bir başlangıç yapan deplasman ekibi, toplamda 15-0'lık seri yakaladı ve 16'ncı dakikada öne geçti: 30-31. Periyodun kalan bölümünde rakibine 13-6'lık seriyle karşılık veren Bahçeşehir Koleji, soyunma odasına 6 sayı farkla önde gitti: 43-37.

Karşılıklı basketlerle geçilen üçüncü periyot, Bahçeşehir Koleji'nin 64-56'lık üstünlüğüyle sonlanırken, ev sahibi ekip maçın final periyoduna 8 sayı farkla önde girdi.

Maçın final periyodunda da oyun ve skor üstünlüğünü rakibine bırakmayan Bahçeşehir Koleji, karşılaşmayı 90-74 kazanarak FIBA Avrupa Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı. 

 


- İstanbul

Demirören Haber Ajansı / Ata Selçuk - Spor

Bahçeşehir Koleji, Muhammed Baygül, Oğuz Savaş, Şampiyon, Spor, Haberler

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