Haberler

FIBA, 2027 Dünya Kupası Asya Elemelerindeki maçları erteledi

FIBA, 2027 Dünya Kupası Asya Elemelerindeki maçları erteledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uluslararası Basketbol Federasyonu, Asya'da yaşanan gelişmeler nedeniyle 2027 FIBA Basketbol Dünya Kupası Asya Elemeleri C ve D gruplarındaki tüm maçları erteleme kararı aldı.

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), 2027 Dünya Kupası Asya Elemeleri C ve D gruplarında oynanacak maçları erteleme kararı aldı.

FIBA, Asya bölgesinde yaşanan gelişmeler nedeniyle, 2 Mart Pazartesi günü oynanması planlanan 2027 FIBA Basketbol Dünya Kupası Asya Elemeleri C ve D gruplarındaki tüm maçları erteleme kararı aldı.

Yapılan açıklamada, FIBA'nın ilgili ulusal federasyonlarla yakın temas halinde olup, söz konusu maçlarda görev alacak takımların, yetkililerin ve personelin güvenliği için gerekli önlemleri aldığı belirtildi.

Alınan karar nedeniyle ertelenen maçlar şöyle:

C Grubu

İran - Suriye

Irak - Ürdün

D Grubu

Lübnan - Hindistan

Katar - Suudi Arabistan

C ve D grubu maçları, haziran ayı sonunda oynanacak olan üçüncü eleme haftasının başında, aynı salonlarda yapılacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ve İsrail'i kınıyoruz, İran'ın saldırıları da kabul edilemez

Orta Doğu'daki yeni savaşa Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
İran'daki saldırılarda ağır bilanço! Kız ilkokulunda can kaybı 150'ye yükseldi

Can kaybı her saat artıyor! 150 kız çocuğu hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Devrim Muhafızları yeni füze saldırı dalgası başlattı! Doha ve Dubai'den patlama sesleri geliyor

İran'dan yeni saldırı dalgası! İki ülkeden gelen görüntüler vahim
İtalya Dışişleri Bakanı'ndan İran'da çatışmalar günlerce sürebilir uyarısı

İtalyan Bakan'ın korkutan kehaneti! Bu savaş...
İran'a saldırılar sürerken Netanyahu, Trump'la telefonda görüştü

Saldırılar sürerken bir isimle görüştü! Masasındaki kitaba dikkat
İran füzesi İsrail'de otobüs terminalini vurdu

Görüntü İran'dan değil İsrail'den
Devrim Muhafızları yeni füze saldırı dalgası başlattı! Doha ve Dubai'den patlama sesleri geliyor

İran'dan yeni saldırı dalgası! İki ülkeden gelen görüntüler vahim
Rusya'dan İran'a yönelik saldırılara ilk yorum

Ne diyeceği merak konusuydu! İran'a yapılan saldırılara ilk yorum
Savaş uçakları İran'ı vururken Trump'ın nerde olduğu ortaya çıktı

Savaş uçakları İran'ı vururken Trump'ın nerde olduğu ortaya çıktı