Fevzi Can Bozkuş, Gollerini Doğacak Çocuğuna Armağan Etti
Erciyes 38 FK'nın golcü futbolcusu Fevzi Can Bozkuş, takımının Çoruhluspor'u 3-2 mağlup ettiği maçta attığı 2 golü doğacak çocuğuna ithaf etti. Oyun hakkında açıklamalarda bulunan Bozkuş, galibiyetten mutlu olduklarını söyledi.
Erciyes 38 Futbol Kulübü'nün golcü futbolcusu Fevzi Can Bozkuş, attığı golleri doğacak çocuğuna armağan ettiğini söyledi.
Türkiye 3. Lig 4. Grup 8. hafta maçında sahasında Çoruhluspor'u 3-2 mağlup eden Erciyes 38 FK'da galibiyet sevinci hakim. Maçın ikinci yarısında oyuna giren ve attığı 2 golle takımını galibiyete taşıyan isimlerden olan Fevzi Can Bozkuş, 2-0 geriden gelip kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.
Bu sezon bir gol de Orduspor 1967 kalesine atan Fevzi Can Bozkuş; "Tüm takım arkadaşlarımın ayağına sağlık. Ekip olarak çok iyi mücadele ettik ve kazandık. Ben de 2 gol atarak buna katkı sağladım. Gollerimi yakın zamanda dünyaya gelecek çocuğuma armağan ediyorum" dedi. - KAYSERİ