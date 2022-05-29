FETÖ'cü Enes Kanter'den bir hainlik daha! NATO'ya skandal Cumhurbaşkanı Erdoğan çağrısı - Haberler

Fetö elebaşı Fethullah Gülen'in manevi oğlu basketbolcu Enes Kanter, ABD'de Türkiye aleyhindeki faaliyetlerine devam ediyor. Her fırsatta Türkiye'yi hedef alan Kanter, Time dergisindeki yazısında, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik ihtimalleri üzerinden karalama kampanyasına girişti.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN NATO'YU SİNDİRMESİNE İZİN VERMEYİN"

Kanter, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO'yu sindirmesine izin vermeyin" başlıklı yazısında, iki İskandinav ülkesinin, Türkiye'nin "kavgacı muamelesiyle" karşılaştığını öne sürdü. Türkiye, bu ülkelerden terör örgütleriyle aralarına mesafe koymasını yüksek sesle dile getiriyor.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA'YI SAVUNDU

Söz konusu yazıda açıkça İsveç ve Finlandiya'yı savunduğu görülen Fetö'cü Kanter, "Daha güvenli bir dünya arayışıyla NATO'ya katılmaya çalışıyorlar." dedi.

NATO ÜLKELERİNE SKANDAL ANKARA ÇAĞRISI

Kanter, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı suçlayıcı sözler sarf ederek, "NATO'nun bu tür talepleri kabul etmemesi gerektiğini ne kadar vurgulasam az" ifadesini kullandı. NATO konusunda Türkiye karşıtı görüşlerini sürdüren Kanter, ABD ve diğer NATO üyesi ülkelerden Ankara'nın karşısında "birlik olmasını" istedi.

FETÖ'CÜ ENES'TEN OSLO'DA ÇİRKİN HAREKET

Enes Kanter, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterini ayaklarının altına aldığı bir video paylaştı. Kanter'in skandal paylaşımına sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü. FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in, ailesi onu reddettikten sonra ABD vatandaşı olarak Freedom soyadını alan manevi oğlu Enes (Kanter) Freedom, Norveç'te Human Rights Foundation (HRF) tarafından organize edilen sözde Oslo Özgürlük Forumu'nda, #StepOnTyranny (Diktatörleri Çiğneyin) adı altında gerçekleştirilen kampanyayı bahane ederek çirkin bir paylaşım yapmaktan çekinmedi.

Açıklamaları ve eylemleriyle Türkiye düşmanlığı sergileyen FETÖ'cü Enes Kanter, etkinlikte bulanan Erdoğan'ın fotoğrafının basılı olduğu kartona basarak bir video çekti. Hain FETÖ'cünün bu videoyu paylaşmasının ardından dünyanın birçok bölgesinden Kanter'e tepki yağdı.