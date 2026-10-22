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Fethiyespor'un kaleci hocası Ayçiçek, A Milli Takım'da Sergen Yalçın'ın ekibine girdi

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Fethiyespor'un kaleci hocası Ayçiçek, A Milli Takım'da Sergen Yalçın'ın ekibine girdi
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Fethiyespor'un kaleci antrenörü Erol Ayçiçek, A Milli Takım'da teknik direktörlüğe getirilen Sergen Yalçın'ın kaleci antrenörü oldu. Fethiyespor yönetimi Ayçiçek'e yeni görevinde başarılar dilerken, antrenör daha önce Beşiktaş'ta da Sergen Yalçın'ın ekibinde yer almıştı.

2'NCİ Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Fethiyespor, kaleci antrenörlerinden Erol Ayçiçek ile milli gurur yaşadı. Muğla temsilcisinde Teknik Direktör Mustafa Ceviz'in yardımcılığını yapan Ayçiçek, A Milli Takım'da teknik direktörlüklük görevine getirilen Sergen Yalçın'ın kaleci antrenörü oldu.

Fethiyespor yönetimi, "Kulübümüz Kaleci Antrenörlerinden Erol Ayçiçek, Futbol A Milli Takım Kaleci Antrenörlüğüne getirilmiştir. Fethiyespor Kulübü olarak yeni görevinde başarılar diliyor, bu kararın ülkemiz ve A Milli Takımımız için hayırlı olmasını temenni ediyoruz" açıklamasını yaptı. Erol Ayçiçek daha önce de Süper Lig'de Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın ekibinde yer almıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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