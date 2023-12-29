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Fethiyespor, Teknik Direktör Selahaddin Dinçel ile anlaşma sağladı

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TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Fethiyespor, Teknik Direktör Selahaddin Dinçel ile 1,5 yıllık anlaşma imzaladı. Kulüp binasında gerçekleşen törende, Dinçel ile Kulüp Başkanı Esat Bakırcı sözleşmeyi imzaladı. Dinçel, takımı 1. Lig'e yükseltmek istediklerini ifade etti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Fethiyespor, Teknik Direktör Selahaddin Dinçel ile 1,5 yıllık anlaşma imzaladı.

Fethiyespor, Teknik Direktör Taner Gülleri ile yolları ayırmasının ardından, 2021-2022 sezonunda takımda görev yapan Dinçel ile tekrardan anlaşma sağladı.

Kulüp binasında gerçekleşen törende, Dinçel ile Kulüp Başkanı Esat Bakırcı sözleşmeyi imzaladı.

Dinçel, burada yaptığı açıklamada, Fethiyespor'da olmaktan mutlu olduğunu ifade ederek, takımı 1. Lig'e yükseltmek istediklerini söyledi.

Kaynak: AA / Spor

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