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Fethiye İdman Yurdu, Eti Maden'i 2-1 Geçerek Şampiyonluk Yolunda İlerliyor

Fethiye İdman Yurdu, Eti Maden'i 2-1 Geçerek Şampiyonluk Yolunda İlerliyor
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Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. Grup 28. haftasında Fethiye İdman Yurdu, evinde Eti Maden Eti Spor Kulübü'nü 2-1 mağlup ederek 62 puana ulaştı ve şampiyonluk yarışındaki yerini korudu.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. Grup 28. haftasında Fethiye İdman Yurdu, evinde ağırladığı Eti Maden Eti Spor Kulübü 2-1 mağlup etti.

Fethiye İdman Yurdu, Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. Grup 28. haftasında kendi sahasında Eti Maden Eti Spor Kulübü ile karşı karşıya geldi. Sahadan 2-1 galip ayrılan Fethiye İdman Yurdu, 62 puan toplayarak şampiyonluk yarışındaki yerini korudu. - BURSA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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