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Fethiye İdman Yurdu, Edremitspor'u 1-0 mağlup ederek zirveye çıktı

Fethiye İdman Yurdu, Edremitspor'u 1-0 mağlup ederek zirveye çıktı
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Bölgesel Amatör Lig 8. Grup 25. haftasında Fethiye İdman Yurdu, 1966 Edremitspor'u 1-0 yenerek puanını 56'ya yükseltti ve zirvede yer aldı. Mustafa Acun'un 71. dakikada attığı golle galip gelen Fethiye, önümüzdeki maçında 6 Nisan'da Tepecikspor ile karşılaşacak.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. Grup 25. haftasında Fethiye İdman Yurdu, karşılaştığı 1966 Edremitspor'u 1-0 mağlup ederek zirveye yerleşti.

Fethiye İdman Yurdu, Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. Grup 25. haftasında kendi sahasında karşılaştığı 1966 Edremitspor'u 1-0 mağlup etti. 71. dakikada Mustafa Acun'un golüyle sahadan galip ayrılan Fethiye İdman Yurdu, puanını 56'ya yükselterek zirvedeki yerini aldı. Oynadığı 25 maçta 17 galibiyet 5 beraberlik alan Fethiye İdman Yurdu, 6 Nisan'da Tepecikspor ile karşılaşacak.

Hakemler: Berk Çekal, Melih Kurtuluş, Denizcan Şahin

Fethiye İdman Yurdu: Faruk Polat, Cantürk Güngör, Mahmut Güleç, Mustafa Acun (İlkan Atak dk. 86), Osman Demir (Yunus Emre Çabuker dk. 80), Latif Aklan, Muhammet Furkan Keskinoğlu (Cihat Kahraman dk. 68), Hakan Çorlak, Yusuf Can Balı (Ahmet Zeki Barlas dk. 68), Sinan Yıldırım (Yaşar Miralp Aslantürk dk. 80), Burak Baba

Teknik Direktör: Ömer Faruk Uzuner

1966 Edremitspor: Enes Gür, Samet Önger, Fatih Bektaş, Oğan Sarp Meriç (Ahmet Emin Aksakal dk. 74), Kartal Öztaşkın, Batuhan Boyoğlu, Baran Kaya, Muhammet Mustafa Gundak (Mahmut Uçaş dk. 55), Furkan Safı (Osman Ersöz dk. 84) Yusuf Kerem Kalkandere, Adem Parlak

Teknik Direktör: Tarık Kısa

Gol: Mustafa Acun (dk. 71) (Fethiye İdman Yurdu)

Sarı kartlar: Hakan Çorlak, Latif Aklan, Osman Demir, Mustafa Acun, İlkan Atak (Fethiye İdman Yurdu), Muhammet Mustafa Gundak, Adem Parlak, Oğan Sarp Meriç, Baran Kaya (1966 Edremitspor) - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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