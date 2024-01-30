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Beşiktaş sonunda beklediği stopere kavuşuyor! Paulista için düğmeye basıldı

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Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Beşiktaş, Fernando Santos'un da onay verdiği 33 yaşındaki stoper Gabriel Paulista için harekete geçti.

Kadroda köklü bir değişiklik için start veren Beşiktaş, Valencia'nın deneyimli stoperi Gabriel Paulista'yı renklerine bağlamak istiyor.

FERNANDO SANTOS İSTEDİ

İspanyol basınına göre, Fernando Santos'un da onayıyla transfer için harekete geçen Beşiktaş, Valencia'da kadroda düşünülmeyen Paulista'yı kadrosuna katmak için harekete geçti. Portekizli hocanın, Brezilyalı stoperi oldukça beğendiği belirtildi.

220 MAÇTA FORMA GİYDİ

Valencia, Paulista'yı 2017'de Arsenal'den 11 milyon euroya transfer etmişti. 33 yaşındaki futbolcu 220 maçta 8 gol ve 5 asistlik skor katkısı da verdi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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