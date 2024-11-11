Ferdi Kadıoğlu aylarca forma giyemeyebilir

Sakatlığı nedeniyle Brighton'un son oynadığı Manchester City maçını kaçıran milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'ndan kötü haber geldi.

1-2 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK

Ferdi'nin sol ayak baş parmağı ekleminde kapsül yırtığı tespit edildi. NTV'nin haberine göre; milli oyuncunun sakatlığı nedeniyle 1 ay süreyle formasından uzak kalması bekleniyor. Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlığı ameliyatsız çözüme kavuşturulamazsa bu sürenin 2 ayı bulması bekleniyor.

BRIGHTON RAKAMLARI

Sezon başında Fenerbahçe'den 30 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'den İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'a transferi olan Ferdi Kadıoğlu, takımıyla 6'sı ilk 11 olmak üzere 8 maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 2 gol kaydetti.