Fenerbahçelilerin sevgilisi Lazar Markovic, Süper Lig'e geri dönüyor! Gaziantep FK transferi bitirmeye çok yakın
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Fenerbahçe'de oynadığı dönemde sarı-lacivertli taraftarların sevgilisi olan ancak yaşadığı sakatlıklar sebebiyle bir türlü istikrarlı forma şansı bulamayan Lazar Markovic, Süper Lig'e geri dönüyor. Gaziantep FK, Partizan forması giyen Sırp futbolcunun transferinde sona yaklaştı.
Gaziantep Fk sürpriz bir hamleyle bir dönem Fenerbahçe forması giyen Lazar Markovic'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
MARKOVIC TRANSFERİNDE SONA GELİNDİ
Ajansspor'da yer alan habere göre, Spor Toto Süper Lig takımı Gaziantep FK sağ kanat transferi için düğmeye bastı. Gaziantep temsilcisi ile 2015-16 sezonunda Fenerbahçe'de forma giyen ve son olarak Partizan'da görev alan Lazar Markovic transferinde sona yaklaştı.
GEÇEN SEZON KARNESİ
28 yaşındaki Sırp hücumcu geçtiğimiz sezon Partizan'da 26'sı ilk 11, 39 maçta oynadı ve 4 gol ile 1 asist yaptı.
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