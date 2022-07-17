Fenerbahçelilerin sevgilisi Lazar Markovic, Süper Lig'e geri dönüyor! Gaziantep FK transferi bitirmeye çok yakın

Gaziantep Fk sürpriz bir hamleyle bir dönem Fenerbahçe forması giyen Lazar Markovic'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

MARKOVIC TRANSFERİNDE SONA GELİNDİ

Ajansspor'da yer alan habere göre, Spor Toto Süper Lig takımı Gaziantep FK sağ kanat transferi için düğmeye bastı. Gaziantep temsilcisi ile 2015-16 sezonunda Fenerbahçe'de forma giyen ve son olarak Partizan'da görev alan Lazar Markovic transferinde sona yaklaştı.

GEÇEN SEZON KARNESİ

28 yaşındaki Sırp hücumcu geçtiğimiz sezon Partizan'da 26'sı ilk 11, 39 maçta oynadı ve 4 gol ile 1 asist yaptı.

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