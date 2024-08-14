Fenerbahçelilerin her yerde paylaştığı video: Yapboz gibi hep bir şey eksik bu takımda

Süper Lig devi Fenerbahçe, 2-1'in rövanşında Fransız ekibi Lille ile sahasında 1-1 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turunda veda etti.

YILLAR ÖNCE ÇEKİLEN SAHNE VİRAL OLDU

Devler Lig'i hasreti 16 yıla çıkan ve bu duruma isyan eden taraftarlar, maç sonu sosyal medya aracılığıyla Avrupa Yakası dizisinden "Yapboz gibi hep bir şey eksik" repliğiyle yönetime göndermede bulunuyor. Bir türlü orta saha transferi yapamayan Fenerbahçe'de taraftarlar 20 sene önce çekilen bir sahneyi viral yaptı.

"YAPBOZ GİBİ HEP BİR ŞEY EKSİK"

Yıllar öncenin sevilen dizisi Avrupa Yakası'nda Ata Demirer'in canlandırdığı Volkan karakterinin söylediği sözler aradan geçen yıllara rağmen hâlâ güncelliğini koruyor. "Yapboz gibi hep bir şey eksik bu takımda." diyen karakteri kendi yerine koyan taraftarlar, videoyu "Bu sezon biz." üst başlığıyla sosyal medyada birçok kez paylaştı. O video binlerce etkileşim aldı.