Fenerbahçelileri sevinçten havalara uçuracak karar
Devre arasında beklenen santrfor transferini gerçekleştiremeyen Fenerbahçe, yaz transfer döneminde Alexander Sörloth için kesenin ağzını sonuna kadar açarak taraftarlarını sevindirecek.
- Fenerbahçe, Alexander Sörloth için 20 milyon Euro bonservis bedelini gözden çıkardı.
- Fenerbahçe, Alexander Sörloth'a senelik bonuslarla birlikte 10 milyon Euro maaş vermeyi planlıyor.
- Alexander Sörloth, bu sezon Atletico Madrid forması altında 35 maçta 12 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
Ara transfer döneminde kadrosuna birçok yıldızı katan Fenerbahçe, sürpriz bir şekilde santrfor transferini gerçekleştirmemişti. Bu doğrultuda Fenerbahçe yönetimi, taraftarlarını yaz ayında mutlu etmek adına harekete geçti.
SORLOTH İÇİN KESENİN AĞZI AÇILACAK
Fenerbahçe, ara transfer döneminde transferi gündeme gelen Alexander Sörloth için kesenin ağzını açmaya hazırlanıyor. Sadettin Saran'ın hayalindeki isim olan Sörloth için sarı-lacivertliler, 20 milyon Euro'luk bonservis bedelini gözden çıkardı.
SORLOTH'A DA 10 MİLYON EURO MAAŞ
Ayrıca sarı-lacivertlilerin 30 yaşındaki futbolcuya da senelik bonuslarla birlikte 10 milyon euro vermeyi planladığı öğrenildi. Ara transfer döneminde Norveçli oyuncusunun ayrılığına sıcak bakmayan Atletico Madrid'in de sezon sonunda Sörloth'un takıma vedasına soğuk bakmıyor.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Atletico Madrid forması altında 35 maçta sahaya çıkan Alexander Sörloth, 12 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.