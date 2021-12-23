Fenerbahçeliler sevinçten bayram edecek! Alex de Souza teknik direktör olarak geri dönüyor - Haberler

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Fenerbahçeliler sevinçten bayram edecek! Alex de Souza teknik direktör olarak geri dönüyor

Haberler.com - Spor
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Fenerbahçe'de Vitor Pereira'yla yolların ayrılmasının ardından hoca arayışları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-lacivertlilerin, şu anda Sao Paulo B takımını çalıştıran efsanevi futbolcusu Alex de Souza'yı listenin ilk sırasına aldığı haberleri ise gündeme bomba gibi düştü. Genç hocayla görüşmelerin başladığı ve Alex'ten gelecek yanıtın beklendiği öğrenildi.

Vitor Pereira yönetiminde Süper Lig'de umduğunu bulamayan Fenerbahçe, Portekizli hocayla yolları ayırmasının ardından yeni hoca arayışlarına hız kesmeden başladı. Sarı-lacivertliler için gündeme gelen bir isim ise tüm taraftarları heyecana boğdu.

Akşam'ın haberine göre, yönetim, takımı Brezilya ekibi FC Sao Paulo B takımında teknik direktör olarak kariyerini sürdüren Alex'e emanet etmeyi düşünüyor. 44 yaşındaki çalıştırıcı ile görüşmelere başlandı. Alex'in yanıtı bekleniyor.

Fenerbahçe, Alex'ten olumsuz bir yanıt alması durumunda ise eski teknik direktörü Christoph Daum'a yönelecek. Daum, Fenerbahçe'yi yeniden çalışmaya sıcak bakıyor.

Listede bulunan bir diğer isim ise Slaven Bilic. Hırvat hocanın, Guan ile olan sözleşmesini ocak ayında feshetme şansı bulunuyor. Fenerbahçeli idareciler bu konuda gelişmeleri yakından takip ediyor. Zico, İsmail Kartal gibi olasılıklar da yönetim tarafından masaya yatırıldı.

Haberler.com - Spor

Alex De Souza, Fenerbahçe, Süper Lig, Spor, Haberler

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Yorumlar (5)

Serkan beşyüz:

YA şaka gibi arkadaş. Yıllarını vermiş bu işin profesyonel spor adamı var YILMAZ VURAL Getir takımın başına ne kaybedersin. şampiyonluk gitmiş zaten şunun şurasında kaç ay kalmış.

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albatros :

bataklık aynı olduktan sonra sinekler değişse ne olacak?

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Ali ÖNOĞLU:

Ali Koç ZİCO/Alek getirsin FB ye

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