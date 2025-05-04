Fenerbahçeli taraftarlar, maçın sonunda Beşiktaş'ı alkışladı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile oynadığı karşılaşmadan sonra Fenerbahçeli taraftarlar, Beşiktaşlı oyuncuları alkışladı. Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, tribünlerin bu jestine alkışla karşılık verdi.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan maçı Beşiktaş, 1-0 kazandı.

TRİBÜNLERDEN BEŞİKTAŞ'A ALKIŞ

Karşılaşmanın sonunda Fenerbahçeli taraftarların hareketi büyük yankı uyardı. Sarı-lacivertli taraftarlar, galibiyete uzanan Beşiktaşlı oyuncuları alkışladı. Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, başta olmak üzere futbolcular, tribünlerin bu jestine alkışla karşılık verdi. Siyah-beyazlı oyuncular, daha sonrası kendi taraftarlarının olduğu bölüme de giderek galibiyeti taraftarlarıyla birlikte doyasıya kutladı.

Fenerbahçeli taraftarlar, maçın sonunda Beşiktaş'ı alkışladı
Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
500

Yorumlar (2)

Haber Yorumları7x8kqwz9bh:

Kus kardesligi ne de olsa..

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumları86f8jxgmxv:

baba babadır

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.