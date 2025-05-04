Fenerbahçeli taraftarlar, maçın sonunda Beşiktaş'ı alkışladı

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan maçı Beşiktaş, 1-0 kazandı.

TRİBÜNLERDEN BEŞİKTAŞ'A ALKIŞ

Karşılaşmanın sonunda Fenerbahçeli taraftarların hareketi büyük yankı uyardı. Sarı-lacivertli taraftarlar, galibiyete uzanan Beşiktaşlı oyuncuları alkışladı. Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, başta olmak üzere futbolcular, tribünlerin bu jestine alkışla karşılık verdi. Siyah-beyazlı oyuncular, daha sonrası kendi taraftarlarının olduğu bölüme de giderek galibiyeti taraftarlarıyla birlikte doyasıya kutladı.