Fenerbahçeli taraftarlar, maçın sonunda Beşiktaş'ı alkışladı
Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile oynadığı karşılaşmadan sonra Fenerbahçeli taraftarlar, Beşiktaşlı oyuncuları alkışladı. Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, tribünlerin bu jestine alkışla karşılık verdi.
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan maçı Beşiktaş, 1-0 kazandı.
TRİBÜNLERDEN BEŞİKTAŞ'A ALKIŞ
Karşılaşmanın sonunda Fenerbahçeli taraftarların hareketi büyük yankı uyardı. Sarı-lacivertli taraftarlar, galibiyete uzanan Beşiktaşlı oyuncuları alkışladı. Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, başta olmak üzere futbolcular, tribünlerin bu jestine alkışla karşılık verdi. Siyah-beyazlı oyuncular, daha sonrası kendi taraftarlarının olduğu bölüme de giderek galibiyeti taraftarlarıyla birlikte doyasıya kutladı.