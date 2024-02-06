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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Gaziantep FK ile karşılaşacak

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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak. Takım, Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını bugün öğle saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. 3 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla süren idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Fred, takımdan ayrı olarak düz koşu yaptı.

Sarı-lacivertliler, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Gaziantep'e hareket edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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