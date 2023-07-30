Fenerbahçe, Zimbru maçı için hazırlıklarını tamamladı

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme Turu rövanş maçında Moldova ekibi Zimbru ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, akşam idmanıyla bu maçın İstanbul etabı çalışmalarını tamamladı. Emre Mor ve Alexander Djiku'nun tedavilerine devam edildi. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yarın kalkacak özel uçakla maçın oynanacağı kente gidecek Fenerbahçe, son idmanı karşılaşmanın oynanacağı stadyumda yapacak.