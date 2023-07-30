Fenerbahçe, Zimbru maçı için hazırlıklarını tamamladı
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UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme Turu rövanş maçında Moldova ekibi Zimbru ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, akşam idmanıyla bu maçın İstanbul etabı çalışmalarını tamamladı. Emre Mor ve Alexander Djiku'nun tedavilerine devam edildi. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yarın kalkacak özel uçakla maçın oynanacağı kente gidecek Fenerbahçe, son idmanı karşılaşmanın oynanacağı stadyumda yapacak.
Uefa Avrupa Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme Turu rövanş maçında Moldova ekibi Zimbru ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, akşam idmanıyla bu maçın İstanbul etabı çalışmalarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre 1 Ağustos Salı günü deplasmanda oynanacak maçın hazırlıklarına teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde devam eden sarı-lacivertliler, pas ve dar alanda şut çalıştı.Emre Mor ve Alexander Djiku'nun tedavilerine devam edildiği öğrenildi.Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yarın kalkacak özel uçakla maçın oynanacağı kente gidecek Fenerbahçe, son idmanı karşılaşmanın oynanacağı stadyumda yapacak.