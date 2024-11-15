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Fenerbahçe, Zenit Yöneticilerini Ağırladı

Fenerbahçe, Zenit Yöneticilerini Ağırladı
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Fenerbahçe, milli maçlar arası öncesinde FK Zenit'in yöneticilerini yemekte ağırladı. Yarın akşamki özel maç öncesi düzenlenen yemek, her iki kulüp arasında dostluk bağlarını güçlendirdi.

FENERBAHÇE, yarın akşam FK Zenit ile oynayacağı özel maç öncesi Rus ekibinin yöneticilerini yemekte ağırladı.

Fenerbahçe, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada yarın Rusya takımlarından FK Zenit ile hazırlık maçında karşılaşacak. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka saat 20.00'da başlayacak. Karşılaşma öncesi Fenerbahçe Kulübü, FK Zenit Başkanını ve yöneticileri ile yemekte bir araya geldi. Düzenlenen yemeğe; Başkan Vekili Erol Bilecik, Genel Sekreter Burak Çağlan Kızılhan, Yönetim Kurulu Üyeleri Hulusi Belgü, Selma Altay Rodopman, Sportif Direktör Mario Branco ile FK Zenit Başkanı Alexander Medvedev ve yöneticileri yer aldı. Yemeğin ardından karşılıklı hediye takdimi yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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