Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçeli oyunculara dev prim

Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçeli oyunculara dev prim
Galatasaray'ı deviren Fenerbahçe'de yönetim, Süper Kupa'nın kazanılmasının ardından futbolculara için 1.5 milyon euro prim verecek.

  • Fenerbahçe, Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 yenerek kupayı kazandı.
  • Fenerbahçe yönetimi, Galatasaray'ı yenmeleri halinde takıma 1.5 milyon Euro prim verme sözü verdi.
  • Fenerbahçeli futbolcular, Süper Kupa zaferi sonrası 1.5 milyon Euro prim alma hakkı kazandı.

Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, mücadeleyi Matteo Guendouzi ve Jayden Oosterwolde'nin golleriyle 2-0 kazanarak, kupayı müzesine götürdü.

GOLLER GUENDOUZI VE OOSTERWOLDE'DEN

Fenerbahçe'ye ezeli rakibi karşısında şampiyonluğu getiren golleri Fransız orta saha Matteo Guendouzi ve Hollandalı savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde kaydetti.

YÖNETİMDEN FUTBOLCULARA DEV PRİM

Fenerbahçeli futbolculara kupa zaferi sonrası bir müjde daha geldi. Süper Kupa için kesenin ağzını açan Fenerbahçe yönetimi, Galatasaray'ı yenmeleri halinde takıma 1.5 milyon Euro (75.3 milyon TL) prim verme sözü vermişti. Sarı-lacivertli futbolcular, yaşanan 2-0'lık zaferin ardından büyük ödülü alma hakkı da kazanmış oldu.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
