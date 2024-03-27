Fenerbahçe Yönetimi İftar Yemeğinde Camianın Önde Gelen İsimleriyle Buluştu

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu, iftar yemeğinde camianın önde gelen isimleriyle bir araya geldi.

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyona, Başkan Ali Koç ve yönetim kurulunun yanı sıra başkan adayı Sadettin Saran, eski yöneticilerden Hulusi Belgü, Abdullah Kiğılı, Ozan Balaban, Şekip Mosturoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Onursal Başkanı Şenes Erzik katıldı.

Yoğun bir katılımın olduğu organizasyonda yönetim kurulu, camianın önde gelen isimleriyle 2 Nisan'da gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurul toplantısı için fikir alışverişinde bulundu.