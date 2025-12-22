Haberler

Fenerbahçe'den TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'na ziyaret

Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyeleri Cem Ciritci ve Bora Kaya, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu ziyaret ederek Türk basketboluna dair konularda fikir alışverişinde bulundu. Ziyaret sonunda karşılıklı hediyeler verildi.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyeleri Cem Ciritci ve Bora Kaya, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleşen görüşmede, TBF Yönetim Kurulu Üyesi Çağatay Özdoğru, Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Bora Kaya, Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Erkek Basketbol Şube Sorumlusu Cem Ciritci ve Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Derya Yannier yer aldı. Ziyarette Türk basketboluna dair başlıklar üzerine kapsamlı bir görüş alışverişinde bulunuldu.

Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Bora Kaya ziyaretin sonunda Türkoğlu'na 15 numaralı isminin yazılı olduğu formayı takdim ederken, Türkoğlu ise Seramik Basketbol Topu hediye etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
