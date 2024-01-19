Fenerbahçe, Yılport Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında pazar günü Yılport Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve çabukluk çalışmaları ile başladı. Ardından pas çalışması ve çift kale maçlar yapan oyuncular, idmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.

Sarı-lacivertliler Samsunspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak. - İSTANBUL