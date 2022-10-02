Fenerbahçe'yi yenmeye yemin ettiler! Beşiktaş'ta futbolculara verilecek galibiyet primi netleşti

Fenerbahçe derbisi öncesi Beşiktaşlı futbolcular yaptıkları son toplantıda galibiyet sözü verdi. Valerien Ismael ve teknik ekibin de bulunduğu konuşmada futbolcular, "Kendi sahamızda ve taraftarımızın önünde Fenerbahçe'yi eli boş göndereceğiz." ifadelerini kullandı. Öte yandan derbiyi kazanmaları durumunda her bir Beşiktaşlı futbolcu 150 bin lira prim alacak.