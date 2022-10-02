Fenerbahçe'yi yenmeye yemin ettiler! Beşiktaş'ta futbolculara verilecek galibiyet primi netleşti
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Fenerbahçe derbisi öncesi Beşiktaşlı futbolcular yaptıkları son toplantıda galibiyet sözü verdi. Valerien Ismael ve teknik ekibin de bulunduğu konuşmada futbolcular, "Kendi sahamızda ve taraftarımızın önünde Fenerbahçe'yi eli boş göndereceğiz." ifadelerini kullandı. Öte yandan derbiyi kazanmaları durumunda her bir Beşiktaşlı futbolcu 150 bin lira prim alacak.
Vodafone Park'ta oynanacak sezonun ilk derbisinde Beşiktaş, Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Karşılaşma öncesi siyah-beyazlılarda tüm kafile galibiyet yemini etti.
"FENERBAHÇE'Yİ ELİ BOŞ GÖNDERECEĞİZ"
Sporx'te yer alan habere göre, Valerien Ismael'in öğrencileri, teknik ekiple yapılan son konuşmada derbiyi kazanma sözü verdi. Futbolcular, "Kendi sahamızda ve taraftarımızın önünde Fenerbahçe'yi eli boş göndereceğiz" ifadesini kullandı.
PRİM ALACAKLAR
Öte yandan her bir Beşiktaşlı futbolcu, Fenerbahçe derbisinin kazanılması durumunda 150 bin lira prim alacak.