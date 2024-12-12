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Fenerbahçe'yi darmadağın eden futbolcudan bomba Mert Müldür itirafı

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Athletic Bilbao'nun yıldız oyuncusu Inaki Williams, 2 gol attığı Fenerbahçe maçının ardından konuştu. Williams, ikinci golde Mert Müldür'ün savunma şekliyle ilgili yorumda bulundu ve "Bekin savunurken boşluk bıraktığı videoları izlemiştim, sağdan gitmeye karar verdim" dedi.

Athletic Bilbao'nun yıldız oyuncusu Inaki Williams, 2 gol attığı 2-0 kazandıkları Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"VİDEOLARINI İZLEMİŞTİM"

Attığı ikinci golde Mert Müldür'ün kendisini savunma şekliyle ilgili konuşan Williams, "İkinci golde teke tek kaldığımı gördüm. Bekin (Mert Müldür) savunurken boşluk bıraktığı videoları izlemiştim, sağdan gitmeye karar verdim. O pozisyondayken önüme bakmaya çalışıyorum ve şanslıydım ki top en üst köşeden içeri girdi" ifadelerini kullandı.

Üçüncü golü atmayı hedeflediğini söyleyen Williams, "Hat-trick yapamadığım için hayal kırıklığı yaşıyorum" dedi.

Fenerbahçe'yi darmadağın eden futbolcudan bomba Mert Müldür itirafı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kirli planını MSB de doğruladı
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Yorumlar (14)

Haber YorumlarıSinan Bulduk:

Taşakbahçe futbol klubü

Yorum Beğen81
Yorum Beğenme25
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Haber YorumlarıXkişi:

Ulan sitenin attığı haber başlığına bak. Nedir bu FB kini öfkesi anlamış değilim. Öyle boş bir toplumuz ki pkk dan çok FB düşmanlığı var neredeyse.

Yorum Beğen41
Yorum Beğenme50
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Haber YorumlarıEmre null:

bizim kulüplerimiz böyledir ulusal bir futbolcumuz yabanci bir kulüpte oynuyorsa istediği kadar basarisiz olsun sırf yabanci kulüpte oynuyor diye hemen transfer ederler

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıGever Spot:

Fenerbahçe Darmadağın Etti Başliginiz Çok Yanlış Ne Bu Fenerbahçe Düşmanligi Derhal Bırakın Bu İşleri Sizi İstifaya Davet Ediyorum Olmaz Böyle Birsey Fenerbahçeli Renktaşlar Bundan Böyle Bu Haber Sitesine Girmesin Tüm Sayfalara Paylaştiracagiz Allah'ın İzni İle Fenerbahçe Düşmanlari İle İşimiz Yok

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Yorum Beğenme5
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Haber YorumlarıAli Demirdaş:

haberler.com...fenerbahçe hepinizi seviyor..!

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Haber YorumlarıFONCUSAVAR:

Süper Lig hakem hakem diye zorvalayanlar Avrupa maçlarında sus pus. Bu 3 büyük kulüp Türkiye de futbolu gelişmesini engelleyen kulüplerdir.

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Haber YorumlarıYunus Deliorman :

Mert Maldır

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