Fenerbahçe'yi Avrupa'dan eden futbolcu Süper Lig devine imzayı atıyor

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Rangers'ın formasını giyen Vaclav Cerny, Fenerbahçe'ye karşı oynanan 2 karşılaşmada gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

TAKIMDAN AYRILDI

Sezon başında Bundesliga ekibi Wolfsburg'dan kiralanan Cerny, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Rangers'a veda etmişti.

BEŞİKTAŞ DEVREDE

Rangers formasıyla dikkatleri çeken ve bonservisi Wolfsburg'da bulunan 27 yaşındaki futbolcu için Süper Lig devi devreye girdi.

Takvim'de yer alan habere göre; kadrosuna en az 2 kanat eklemesi yapacak olan Beşiktaş'ın gündeminde bir süredir Vaclav Cerny ismi bulunuyor. Bonservisi Wolfsburg'da bulunan ve sezonu Rangers'da kiralık olarak geçiren 27 yaşındaki kanat oyuncusu için siyah-beyazlı ekip Alman ekibine teklif yapmaya hazırlanıyor.

ONAY ÇIKTI

Siyah-Beyazlı yönetimin Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer'in de onay verdiği yıldız oyuncu için ilerleyen günlerde Alman ekibiyle temasa geçip teklif yapacağı öğrenildi. Kısa süre önce Rangers'a veda eden Cerny, İskoç ekibiyle bu sezon 51 maça çıkıp 18 gol, 9 asistlik performans sergiledi.

Hücümun her iki kanadında da forma giyebilen yıldız oyuncu çalım yeteneği ve uzaktan çektiği etkili şutlar ile ön plana çıkıyor. 9 milyon Euro piyasa değeri bulunan Cerny'nin Wolfsburg ile sözleşmesi 2027 yılında sona erecek. 27 yaşındaki kanat oyuncusu özellikle Fenerbahçe'ye karşı oynadığı maçlardaki performanslarıyla dikkatleri çekmişti.