Fenerbahçe'yi Avrupa'dan eden futbolcu Süper Lig devine imzayı atıyor

Fenerbahçe'yi Avrupa'dan eden futbolcu Süper Lig devine imzayı atıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'de son haftalara girilirken, takımlar gelecek sezon için transfer çalışmalarına hız verdi. Fenerbahçe'yi Avrupa Ligi'nden eleyen Rangers'ın yıldızı Cerny'nin adı, Süper Lig devi Beşiktaş ile anılıyor. Bonservisi Wolfsburg'da bulunan ve sezonu Rangers'da kiralık olarak geçiren 27 yaşındaki kanat oyuncusu için siyah-beyazlı ekip Alman ekibine teklif yapmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Rangers'ın formasını giyen Vaclav Cerny, Fenerbahçe'ye karşı oynanan 2 karşılaşmada gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

TAKIMDAN AYRILDI

Sezon başında Bundesliga ekibi Wolfsburg'dan kiralanan Cerny, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Rangers'a veda etmişti.

Fenerbahçe'yi Avrupa'dan eden futbolcu Süper Lig devine imzayı atıyor

BEŞİKTAŞ DEVREDE

Rangers formasıyla dikkatleri çeken ve bonservisi Wolfsburg'da bulunan 27 yaşındaki futbolcu için Süper Lig devi devreye girdi.

Fenerbahçe'yi Avrupa'dan eden futbolcu Süper Lig devine imzayı atıyor

Takvim'de yer alan habere göre; kadrosuna en az 2 kanat eklemesi yapacak olan Beşiktaş'ın gündeminde bir süredir Vaclav Cerny ismi bulunuyor. Bonservisi Wolfsburg'da bulunan ve sezonu Rangers'da kiralık olarak geçiren 27 yaşındaki kanat oyuncusu için siyah-beyazlı ekip Alman ekibine teklif yapmaya hazırlanıyor.

ONAY ÇIKTI

Siyah-Beyazlı yönetimin Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer'in de onay verdiği yıldız oyuncu için ilerleyen günlerde Alman ekibiyle temasa geçip teklif yapacağı öğrenildi. Kısa süre önce Rangers'a veda eden Cerny, İskoç ekibiyle bu sezon 51 maça çıkıp 18 gol, 9 asistlik performans sergiledi.

Hücümun her iki kanadında da forma giyebilen yıldız oyuncu çalım yeteneği ve uzaktan çektiği etkili şutlar ile ön plana çıkıyor. 9 milyon Euro piyasa değeri bulunan Cerny'nin Wolfsburg ile sözleşmesi 2027 yılında sona erecek. 27 yaşındaki kanat oyuncusu özellikle Fenerbahçe'ye karşı oynadığı maçlardaki performanslarıyla dikkatleri çekmişti.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Satın aldığı koltuğu inceleyen vatandaş neye uğradığını şaşırdı

Satın aldığı koltuğu inceleyen vatandaş neye uğradığını şaşırdı
Hale Soygazi siber saldırıya uğradı

Dikkat sizin de başınıza gelebilir! Dolandırıcıların kurbanı oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Goldman Sachs bankası altın fiyatının yeni rekor kırabileceği tahmininde bulundu

Çakılan altın fiyatları için yeni rekor tahmini
İsrailli vekilden skandal çağrı: Gazze'deki tüm çocuklar öldürülmeli

Yüzündeki nefrete bakın: Gazze'deki tüm çocuklar öldürülmeli
Merih Demiral'dan Fenerbahçe sözleri: Heyecandan bayılacak gibiydim

Merih Demiral'dan Fenerbahçe sözleri: Heyecandan bayılacak gibiydim
HAVELSAN'ın BARKAN insansız otonom kara aracının seri üretimi başlıyor

Dengeleri değiştirecek silah Türkiye'de üretilecek
Sezen Aksu, Serdar Ortaç, Teoman... İşte ünlü isimlerin memleketleri

Herkes İzmirli sanıyordu, gerçek başka çıktı
Eda Erdem veda maçında hem ağladı hem de ağlattı

Eda Erdem veda maçında hem ağladı hem de ağlattı
Filmden etkilendi, 900 bin lira harcayıp elleriyle yaptı! Gören inanamıyor

Filmden etkilendi, 900 bin liraya kendi yaptı! Gören inanamıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.