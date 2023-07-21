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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

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Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam etti. Yeni transfer Rodrigo Becao da takımla ilk idmanına çıktı.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Rodrigo Becao da takımla ilk idmanına çıktı.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma, koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden idman, dayanıklılık koşularıyla tamamladı. Antrenmanda yeni transfer Rodrigo Becao da yer aldı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Can Bartu Tesisleri Fenerbahçe Spor Haberler

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