Fenerbahçe'ye kötü haber! Taraftarın heyecanla izlediği yıldızlar Beşiktaş derbisinde yok

Süper Lig'de maç eksiğiyle Galatasaray'ın 8 puan gerisinde yer alan Fenerbahçe, bu akşam derbide Beşiktaş'ı ağırlayacak.

DERBİDE YOKLAR

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan ve son idmana da çıkmayan Sofyan Amrabat ile Allan Saint-Maximin, Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecek. Süper Lig'deki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi bu akşam saat 19:00'da başlayacak.