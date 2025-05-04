Fenerbahçe'ye kötü haber! Taraftarın heyecanla izlediği yıldızlar Beşiktaş derbisinde yok
Süper Lig'de derbi heyecanı öncesi Fenerbahçe'ye 2 kötü haber geldi. Sarı-lacivertliler, bu akşam Beşiktaş'ı ağırlayacakken, Sofyan Amrabat ve Allan Saint-Maximin'in sakatlık sebebiyle forma giyemeyecekleri öğrenildi.
Süper Lig'de maç eksiğiyle Galatasaray'ın 8 puan gerisinde yer alan Fenerbahçe, bu akşam derbide Beşiktaş'ı ağırlayacak.
DERBİDE YOKLAR
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan ve son idmana da çıkmayan Sofyan Amrabat ile Allan Saint-Maximin, Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecek. Süper Lig'deki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi bu akşam saat 19:00'da başlayacak.