Fenerbahçe'ye kötü haber! Taraftarın heyecanla izlediği yıldızlar Beşiktaş derbisinde yok

Fenerbahçe'ye kötü haber! Taraftarın heyecanla izlediği yıldızlar Beşiktaş derbisinde yok
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'de derbi heyecanı öncesi Fenerbahçe'ye 2 kötü haber geldi. Sarı-lacivertliler, bu akşam Beşiktaş'ı ağırlayacakken, Sofyan Amrabat ve Allan Saint-Maximin'in sakatlık sebebiyle forma giyemeyecekleri öğrenildi.

Süper Lig'de maç eksiğiyle Galatasaray'ın 8 puan gerisinde yer alan Fenerbahçe, bu akşam derbide Beşiktaş'ı ağırlayacak.

DERBİDE YOKLAR

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan ve son idmana da çıkmayan Sofyan Amrabat ile Allan Saint-Maximin, Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecek. Süper Lig'deki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi bu akşam saat 19:00'da başlayacak.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.