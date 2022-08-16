Fenerbahçe'ye 6-0 yenilen Kasımpaşa'da teknik direktör Sami Uğurlu ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe'ye 6-0 mağlup olan Kasımpaşa'da teknik direktör Sami Uğurlu ile yollar ayrıldı. 44 yaşındaki çalıştırıcı, Fenerbahçe maçı sonrası yönetime istifasını sunmuştu.

Süper Lig'in ilk haftasında Başakşehir'e 4-0 mağlup olan Kasımpaşa, ikinci haftada ise Fenerbahçe'ye 6-0 mağlup oldu. İstanbul ekibinde kötü gidişin faturası teknik direktör Sami Uğurlu'ya kesildi.

FENERBAHÇE MAÇI SONU OLDU

Sami Uğurlu, Fenerbahçe maçının ardından yönetime istifasını sunmuştu. Kasımpaşa yönetimi istifasını kabul ettiği 44 yaşındaki teknik adamla yollarını ayırdı. 20 Aralık 2021'de Hakan Kutlu'nun görevden alınmasının ardından takımın başına geçici antrenör olarak geçen Uğurlu, İstanbul ekibini çalıştırmaya başlamıştı.