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Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, 3 oyuncuyu renklerine bağladı

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Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, yeni sezon öncesinde Brezilyalı pasör Fernando Gil Kreling ile milli oyuncular Beytullah Hatipoğlu ve Muhammed Kaya'yı kadrosuna kattı.

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı'nda 3 oyuncunun kadroya dahil edildiği duyuruldu.

Sarı-lacivertli kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, yeni sezon öncesinde Brezilyalı pasör Fernando Gil Kreling, milli libero Beytullah Hatipoğlu ve milli pasör Muhammed Kaya, transfer edildi.

Kaynak: AA / Can Öcal
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