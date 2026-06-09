Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, 3 oyuncuyu renklerine bağladı
Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, yeni sezon öncesinde Brezilyalı pasör Fernando Gil Kreling ile milli oyuncular Beytullah Hatipoğlu ve Muhammed Kaya'yı kadrosuna kattı.
Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı'nda 3 oyuncunun kadroya dahil edildiği duyuruldu.
Sarı-lacivertli kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, yeni sezon öncesinde Brezilyalı pasör Fernando Gil Kreling, milli libero Beytullah Hatipoğlu ve milli pasör Muhammed Kaya, transfer edildi.
Kaynak: AA / Can Öcal