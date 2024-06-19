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Fenerbahçe ve Galatasaray kapışıyor! Batshuayi Aslan oluyor

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Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi'nin transferi için Galatasaray devreye girdi. Sarı-kırmızılıların maddi teklifi, Fenerbahçe'nin teklifinden daha yüksek oldu. Serbest oyuncu statüsündeki 30 yaşındaki futbolcu, 3 yıllık kontratın yanında imza parası da talep ediyor. Batshuayi'nin hangi teklifi kabul edeceği ise henüz belirsiz.

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi'nin transferi için sarı lacivertli kulüp, ezeli rakibi Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Yıldız futbolcu, sarı-kırmızılıların teklifine daha yakın.

BATSHUAYI ASLAN OLUYOR

Michy Batshuayi'nin sarı lacivertlilerle sözleşmesi bu sezon itibariyle sona erdi. Serbest oyuncu statüsündeki 30 yaşındaki futbolcu, 3 yıllık kontratın yanında imza parası da talep ediyor.

HENÜZ KARAR VERMEDİ

Son tekliflere göre Galatasaray'ın sunduğu maddi şartlar Fenerbahçe'ye oranla daha yüksek. Arap yarımadasından gelen teklifleri reddeden Batshuayi, kısa süre içerisinde net kararını verecek.

Haberler.com / Aslan Aslan - Spor

Michy Batshuayi Galatasaray Fenerbahçe Spor Haberler

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Yorumlar (4)

Tandogan Dogan:

gitsin bakalkm..gidene kal denmez

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Veysel null:

Galatasaray çok büyük bir hata yapıyor bence, batshuayi yi alacağına Rey Manaj ı almalı bence yazık olacak, hüsranla biteceği o kadar belli ki batshuayi transferinin..

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Ekrem Anlı:

Fenerbahçe'nin kadro yapısına çok daha uygundu kendisi Galatasaray'da pek başarılı olacağını zannetmiyorum

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Hakan Yorulmaz:

ikinci diagne vakası olmasın....

3
1
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