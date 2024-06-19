Fenerbahçe ve Galatasaray kapışıyor! Batshuayi Aslan oluyor
Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi'nin transferi için Galatasaray devreye girdi. Sarı-kırmızılıların maddi teklifi, Fenerbahçe'nin teklifinden daha yüksek oldu. Serbest oyuncu statüsündeki 30 yaşındaki futbolcu, 3 yıllık kontratın yanında imza parası da talep ediyor. Batshuayi'nin hangi teklifi kabul edeceği ise henüz belirsiz.
Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi'nin transferi için sarı lacivertli kulüp, ezeli rakibi Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Yıldız futbolcu, sarı-kırmızılıların teklifine daha yakın.
BATSHUAYI ASLAN OLUYOR
Michy Batshuayi'nin sarı lacivertlilerle sözleşmesi bu sezon itibariyle sona erdi. Serbest oyuncu statüsündeki 30 yaşındaki futbolcu, 3 yıllık kontratın yanında imza parası da talep ediyor.
HENÜZ KARAR VERMEDİ
Son tekliflere göre Galatasaray'ın sunduğu maddi şartlar Fenerbahçe'ye oranla daha yüksek. Arap yarımadasından gelen teklifleri reddeden Batshuayi, kısa süre içerisinde net kararını verecek.