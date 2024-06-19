Fenerbahçe ve Galatasaray kapışıyor! Batshuayi Aslan oluyor

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi'nin transferi için sarı lacivertli kulüp, ezeli rakibi Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Yıldız futbolcu, sarı-kırmızılıların teklifine daha yakın.

BATSHUAYI ASLAN OLUYOR

Michy Batshuayi'nin sarı lacivertlilerle sözleşmesi bu sezon itibariyle sona erdi. Serbest oyuncu statüsündeki 30 yaşındaki futbolcu, 3 yıllık kontratın yanında imza parası da talep ediyor.

HENÜZ KARAR VERMEDİ

Son tekliflere göre Galatasaray'ın sunduğu maddi şartlar Fenerbahçe'ye oranla daha yüksek. Arap yarımadasından gelen teklifleri reddeden Batshuayi, kısa süre içerisinde net kararını verecek.