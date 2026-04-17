Futbol: Trendyol Süper Lig
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile karşılaştı. İlk yarıda karşılıklı ataklar yaşandı ancak gol sesi çıkmadı. Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor'un kalecileri önemli kurtarışlarla dikkat çekti.
Stat: Chobani
Hakemler: Adnan Sezgin Kayatepe, Bersan Duran, Bilal Gölen
Fenerbahçe : Ederson, Semedo, Skriniar, Çağlar Söyüncü, Brown, Kante, Guendouzi, Nene, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Cherif
Çaykur Rizespor : Fofana, Mithat Pala, Mocsi, Samet Akaydın, Hojer, Taylan Antalyalı, Augusto, Olawoyin, Laçi, Mihaila, Sowe
Sarı kartlar: Dk. 36 Taylan Antalyalı, Dk. 38 Augusto, Dk. 40 Hojer (Çaykur Rizespor )
23. dakikada Olawoyin'in pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Laçi direkt kaleyi düşündü. Bu futbolcunun şutunda meşin yuvarlak az farkla direğin yanından auta gitti.
29. dakikada orta alanda topla buluşan Ali Sowe'un ceza alanın önünden sert şutunda kaleci Ederson, uzanarak köşeye giden meşin yuvarlağı kornere tokatladı.
42. dakikada Fenerbahçe tehlikeli geldi. Brown'ın soldan ortasında savunmanın uzaklaştırmak istediği top ceza sahası içi sağ çaprazındaki Kerem Aktürkoğlu'nun önünde kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda kaleci Fofana meşin yuvarlağı kornere çelmeyi başardı.
Maçın ilk 45 dakikası 0-0 sona erdi.