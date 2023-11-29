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Fenerbahçe ve Beşiktaş UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edecek

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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 5. hafta heyecanı, Fenerbahçe'nin Nordsjaelland ile deplasmanda, Beşiktaş'ın ise Club Brugge'ü evinde karşı karşıya geleceği maçlarla devam edecek.

Uefa Avrupa Konferans Ligi'nde 5. hafta heyecanı, yarın gruplarda oynanacak maçlarla yaşanacak. Fenerbahçe, TSİ 23.00'de deplasmanda Nordsjaelland ile karşı karşıya gelirken, Beşiktaş 20.45'te Club Brugge'ü konuk edecek.

Uefa Avrupa Konferans Ligi'nde 5. haftası yarın oynanacak maçlarla tamamlanacak. H Grubu'nda yer alan Fenerbahçe, TSİ 23.00'te Danimarka temsilcisi Nordsjaelland'a konuk olacakken, D Grubu'nda bulunan Beşiktaş ise saat 20.45'te Belçika ekibi Club Brugge'ü ağırlayacak.

Uefa Avrupa Konferans Ligi gruplarında 5. haftanın (TSİ) programı şu şekilde:

16.00 Breidablik - Maccabi Tel Aviv

18.30 Astana - Dinamo Zagreb

20.45 Beşiktaş - Club Brugge

20.45 Bodo/Glimt - Lugano

20.45 Klaksvik - Bratislava

20.45 Ljubljana - Lille

20.45 Gent - Zorya Luhansk

20.45 Balkani - Viktoria Plzen

20.45 AZ Alkmaar - Zrinjski

20.45 Helsinki - Aberdeen

23.00 Nordsjaelland - Fenerbahçe

23.00 Spartak Trnava - Ludogorets

23.00 Aston Villa - Legia Varşova

23.00 Fiorentina - Genk

23.00 Cukaricki - Ferencvaros

23.00 Eintracht Frankfurt - PAOK - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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