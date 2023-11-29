Fenerbahçe ve Beşiktaş UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edecek
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 5. hafta heyecanı, Fenerbahçe'nin Nordsjaelland ile deplasmanda, Beşiktaş'ın ise Club Brugge'ü evinde karşı karşıya geleceği maçlarla devam edecek.
Uefa Avrupa Konferans Ligi'nde 5. hafta heyecanı, yarın gruplarda oynanacak maçlarla yaşanacak. Fenerbahçe, TSİ 23.00'de deplasmanda Nordsjaelland ile karşı karşıya gelirken, Beşiktaş 20.45'te Club Brugge'ü konuk edecek.
Uefa Avrupa Konferans Ligi'nde 5. haftası yarın oynanacak maçlarla tamamlanacak. H Grubu'nda yer alan Fenerbahçe, TSİ 23.00'te Danimarka temsilcisi Nordsjaelland'a konuk olacakken, D Grubu'nda bulunan Beşiktaş ise saat 20.45'te Belçika ekibi Club Brugge'ü ağırlayacak.
Uefa Avrupa Konferans Ligi gruplarında 5. haftanın (TSİ) programı şu şekilde:
16.00 Breidablik - Maccabi Tel Aviv
18.30 Astana - Dinamo Zagreb
20.45 Beşiktaş - Club Brugge
20.45 Bodo/Glimt - Lugano
20.45 Klaksvik - Bratislava
20.45 Ljubljana - Lille
20.45 Gent - Zorya Luhansk
20.45 Balkani - Viktoria Plzen
20.45 AZ Alkmaar - Zrinjski
20.45 Helsinki - Aberdeen
23.00 Nordsjaelland - Fenerbahçe
23.00 Spartak Trnava - Ludogorets
23.00 Aston Villa - Legia Varşova
23.00 Fiorentina - Genk
23.00 Cukaricki - Ferencvaros
23.00 Eintracht Frankfurt - PAOK - İSTANBUL