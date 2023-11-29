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Fenerbahçe ve Beşiktaş UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edecek

29 Kasım 2023 10:01 Son Güncelleme: 10:03 Abone Ol

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 5. hafta heyecanı, Fenerbahçe'nin Nordsjaelland ile deplasmanda, Beşiktaş'ın ise Club Brugge'ü evinde karşı karşıya geleceği maçlarla devam edecek.