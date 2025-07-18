Fenerbahçe ve Beşiktaş derken Kerem Aktürkoğlu'na dev talip

Fenerbahçe ve Beşiktaş derken Kerem Aktürkoğlu'na dev talip
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İsmi Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan Kerem Aktürkoğlu'na Milan talip oldu. İtalyan devi, milli oyuncu için Benfica'ya 20 milyon euroluk resmi teklif yapacak.

Benfica'dan ayrılmayı düşünen Kerem Aktürkoğlu'nun ismi Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılıyordu. Yıldız oyuncuya sürpriz bir talip daha çıktı.

MILAN KEREM'İ İSTİYOR

TuttoSport'ta yer alan habere göre; Kanat arayışlarını sürdüren Milan, Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katmayı istiyor. İtalyan devinin Kerem için Benfica'ya 20 milyon euroluk resmi bir teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi. Milli oyuncunun da İtalya'da yaşamaya sıcak bakabileceği iddia edildi.

PORTEKİZ PERFORMANSI

Benfica forması altında 53 maçta süre bulan Kerem Aktürkoğlu, 16 gol attı ve 13 asist yaptı. Portekiz devi ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden Kerem'in güncel piyasa değeri 24 milyon euro olarak gösteriliyor.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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