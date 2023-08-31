Fenerbahçe, Twente maçına coşkulu giriş yaptı
UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe, Twente ile karşılaşacak. Fenerbahçe, maçın oynanacağı stada girerken taraftarların coşkusuyla karşılaştı.
- Fenerbahçe'ye stada girişte sevgi gösterisi
AMSTERDAM - UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off turu rövanş maçında, Hollanda'nın Twente ekibiyle karşılaşacak olan Fenerbahçe, maçın oynanacağı stada girerken, taraftarların coşkusuyla karşılaştı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off Turu'nda Twente ile karşılaşacak olan Fenerbahçe de Grolsch Veste Stadı'na girişinde sarı-lacivertli taraftarın tezahüratları ile karşılandı. Taraftarlar, Fenerbahçe'yi taşıyan otobüsün alana girmesi ile birlikte bayrak ve flamalarını sallayarak, sevinç gösterilerinde bulundu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sinan Karamurat - Spor