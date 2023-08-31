Fenerbahçe, Twente maçına coşkulu giriş yaptı

- Fenerbahçe'ye stada girişte sevgi gösterisi

AMSTERDAM - UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off turu rövanş maçında, Hollanda'nın Twente ekibiyle karşılaşacak olan Fenerbahçe, maçın oynanacağı stada girerken, taraftarların coşkusuyla karşılaştı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off Turu'nda Twente ile karşılaşacak olan Fenerbahçe de Grolsch Veste Stadı'na girişinde sarı-lacivertli taraftarın tezahüratları ile karşılandı. Taraftarlar, Fenerbahçe'yi taşıyan otobüsün alana girmesi ile birlikte bayrak ve flamalarını sallayarak, sevinç gösterilerinde bulundu.