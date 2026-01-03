Haberler

Fenerbahçe, Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, 6 Ocak Salı günü Samsunspor ile oynayacağı Turkcell Süper Kupa Yarı Final maçı için antrenmanlara başladı. Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetimindeki antrenman, ısınma ve kuvvet testleriyle başladı.

Fenerbahçe, 6 Ocak Salı günü Samsunspor ile Yeni Adana Stadyumu'nda oynayacağı Turkcell Süper Kupa Yarı Final maçının hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde yapılan antrenman; ilk olarak üç grup halinde salonda yapılan ısınma ve kuvvet testleri ile başladı. Ardından sahada laktat testleri ile devam eden hazırlıklar, 3 grup halinde pas çalışmalarıyla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, çalışmalarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL

