Fenerbahçe tribünlerinden Ali Koç'a dev protesto

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Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile oynadığı karşılaşmada Beşiktaş'ın 1-0 öne geçmesinin ardından stadın büyük bölümü Ali Koç ve ekibini protesto ederek 'Yönetim istifa' tezahüratında bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Beşiktaş'ın 1-0 öne geçmesinin ardından Sarı-lacivertli taraftarlar yönetimi protesto etti.

Sarı-lacivertli taraftarların büyük bir bölümü Başkan Ali Koç ve ekibini istifaya davet etti. 'Yönetim istifa' şeklinde uzun süre tezahürat eden taraftarlar, ''Söylesene başkan ne oldu sözlerin, koskoca Fener'i ne hale getirdin' sloganları da attı.

AZİZ YILDIRIM SESLERİ

Öte yandan stadyumun büyük bir bölümü eski başkan Aziz Yıldırım lehine bağırarak ''Oooo Aziz Yıldırım'' tezahüratlarında bulundu.

Fenerbahçe tribünlerinden Ali Koç'a dev protesto
Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYorumların Efendisi:

Büyük FB. taraftarları lütfen hiç susmayın, Bjk maçını kaybedelim, ama FB. nin geleceğini kurtaralım bari.

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