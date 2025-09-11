Haberler

Fenerbahçe Trabzonspor Maçına Hazırlanıyor

Güncelleme:
Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, antrenmanlarına devam ediyor. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen idman, salon çalışmaları ile başladı ve sahada taktiksel çalışmalarla sürdürüldü.

SÜPER Lig'in 5'inci haftasında Pazar günü saat 20.00'de sahasında Trabzonspor'u konuk edecek Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman salonda core çalışmasıyla başladı. Sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla süren antrenmanda pas çalışmaları yapıldı. Çift kale maçlarla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
500
