Fenerbahçe Trabzonspor Maçına Hazırlanıyor

SÜPER Lig'in 5'inci haftasında Pazar günü saat 20.00'de sahasında Trabzonspor'u konuk edecek Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman salonda core çalışmasıyla başladı. Sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla süren antrenmanda pas çalışmaları yapıldı. Çift kale maçlarla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.