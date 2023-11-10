Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: Ludogorets maçından sonra hala lideriz

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Bu akşamki maçtan sonra Ludogorets matematiksel olarak kendisini potaya soktu. Biz burada kaybettik ama önümüzde 2 tane maçımız var. Biz bu 2 maçtan 4 puan aldığımız zaman gruptan çıkmayı garantiliyoruz" dedi.

Uefa Avrupa Konferans Ligi H Grubu dördüncü maçında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Ludogorets'e 2-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu. Mücadeleyi değerlendiren İsmail Kartal, "Aslında maça iyi başladık. Oyunun başında 1-2 tane net pozisyonumuz vardı. Bunları değerlendiremedik. Rakip takımı dengeyi bularak bir gol buldu. İkinci yarıya toparlanarak iyi başlayan taraf bizdik. Her ne kadar top bizde olsa da, çok fazla pas yapsak da çok fazla gol pozisyonu üretemedik. Üretemediğimiz için rakip bugün iyi savunma yaptı. Oyunun son bölümünde de kontradan attıkları ikinci gol ile maçı kaybettik. Bu soğukta bizi destekleyen taraftarlarımızı üzdüğümüzün farkındayız. Sonuçta hala bu grubun lideriyiz. Önümüze bakacağız" ifadelerini kullandı.

"KENDİSİNİ TEBRİK EDERİM"

İlk kez resmi bir maçta Fenerbahçe formasını giyen Yusuf Akçiçek hakkında konuşan Kartal, "Yusuf sezon başından beri ara ara antrenmanlara geliyordu. Ben altyapı ile koordineli bir şekilde çalışarak ara ara bazı mevkilerden oyuncular istiyorduk. Hem altyapıdaki oyuncuları taramak, hem A takıma bir oyuncu monte edebilir miyiz diye onları görmek adına. Yusuf'u da böylesine bir deplasmanda, zorlu bir maçta oynatarak ona şans verdim. Aslında ona ne kadar güvendiğimi gösteriyor bu. Hataları olsa da sonuçta 17 yaşında. Hem Türk futbolu, hem Fenerbahçe için bu akşam iyi bir performans ortaya koydu. Kendisini tebrik ederim" sözlerini sarf etti.

"NET POZİSYON ÜRETEMEDİĞİMİZ İÇİN KAYBETTİK"

Net pozisyon üretemedikleri için kaybettiklerini vurgulayan İsmail Kartal, "Crespo'nun bir sarı kartı vardı. Onu çok fazla riske etmemiz doğru değildi. İsmail ligde cezalı olduğu için onunla devam ettik. Hedefimiz Zajc'ın yerine de Szymanski'yi alıp ön tarafa hareketlilik getirerek maçı dengeleyebilmekti. Çift santrfora döndük. Cengiz'i aldık. Bütün yapmamız gereken hamleleri yaptık ama net pozisyon üretemediğimiz için kaybettik" şeklinde konuştu.

"KENDİMİZE GÖRE DOĞRU HAMLELER YAPTIK"

Oyuna giren her oyuncunun iyi bir reaksiyon veremeyebileceğini belirten Kartal, "Saha içindeki oyunculara biraz daha oyuna ısındıkları için devam etmelerini bekledim. Bazen değiştirdiğiniz her oyuncu size iyi bir reaksiyon vermeyebilir. Belki ikinci yarı biraz daha süre verince bir şeyler üretebilir. Sonuçta yine de istediğimiz olmayınca 60'ta değişikliklere başladık. Maçı çevirebilmek için kendimize göre doğru hamleler yaptık" dedi.

"ÖNÜMÜZDE 2 MAÇIMIZ VAR"

Grupta 2 maç daha oynayacaklarını hatırlatan İsmail Kartal, "Bu akşamki maçtan sonra Ludogorets matematiksel olarak kendisini potaya soktu. Biz burada kaybettik ama önümüzde 2 tane maçımız var. Biz bu 2 maçtan 4 puan aldığımız zaman gruptan çıkmayı garantiliyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.