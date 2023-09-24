Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: Hakemler objektif olsun

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, aldıkları galibiyet için tüm futbolcularını tebrik ettiğini söyledi. Kartal, hakem ile ilgili sorulan bir soruya, "Çalıştığım bütün kulüplerde hemen hemen hiçbir zaman hakem hakkında konuşmadım ama bugün verilen kararları herkes gördü. Objektif olsunlar, ne görüyorlarsa onu çalsınlar. Bugünkü isyanım onaydı, yine de hakem hakkında fazla konuşmayacağım" diye cevap verdi.

Trendyol Süper Lig 6. haftasında Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası basın toplantısından konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, maça iyi başladıklarını ve öncesinde rakibin neler yapabileceğini iyi analiz ettiklerini söyledi. Kartal, "Alanya gerçekten iyi bir takım, iyi transferler yapmışlar. Bunları biliyorduk. Oyunun başından sonuna kadar oyun kontrolü bizim elimizdeydi. Pozisyonlarımız vardı gol olabilecek. Biraz daha iyi şut atabilsek, biraz daha final paslarını iyi kullanabilsek burada 2 ya da 3-0 maçı kazanabilirdik. Rakibe hemen hemen hiç pozisyon vermedik. Bütün istatistiklerde de bu görünüyor. Bugün burada kazandığımız için oyuncularımı tebrik ediyorum" dedi.

"Objektif olsunlar"

Hakem hakkında sorulan soruya ise Kartal, "Çalıştığım bütün kulüplerde hemen hemen hiçbir zaman hakem hakkında konuşmadım. Ama bugün verilen kararları herkes gördü. Çok açık ve net. Göz göre göre de koskoca benim takımımın vermiş olduğu emeğin bir karşılığı olması lazım. Hepimiz vicdanlı ve inançlı insanlarız. Onun için biraz daha hakemlerimizin dikkat etmesini istiyorum. Objektif olsunlar. Neyi görüyorsa onu versin, ne varsa onu çalsın. Herkese eşit olsunlar. Bugünkü isyanım onaydı, yine de hakem hakkında fazla konuşmayacağım, herhalde yönetim bir açıklama yapacaktır" şeklinde cevap verdi. - ANTALYA