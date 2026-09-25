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Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'de Virtus Bologna'yı 78-68 yendi

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Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Virtus Bologna'yı 78-68 mağlup etti. Başantrenör Sarunas Jasikevicius, 3 sayılık atışlarda 21'de 3 isabetle oynamalarına rağmen galibiyetin değerli olduğunu söyledi.

Basketbol Avrupa Ligi (EuroLeague) 2026-2027 sezonunun ilk haftasında ağırladığı İtalya ekibi Virtus Bologna'yı 78-68 mağlup eden Fenerbahçe Tarfin'de başantrenör Sarunas Jasikevicius, 3 sayılık atışlarda 21'de 3 isabetle (Yüzde 14,3) oynamalarına rağmen maçı kazanmalarının değerli olduğunu söyledi.

Litvanyalı başantrenör, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Galibiyet dolayısıyla oyuncuları ve taraftarları tebrik eden Jasikevicius, "Çok garip bir maçtı. Belki de sezonun ilk maçı olması nedeniyle bu biraz normal karşılanabilir. Duygusal anlamda maçın içinde değildik, enerjimiz eksikti. Belki taktiksel anlamda ben de bazı şeyleri yanlış yaptım. Sezonun ilk maçlarında önemli olan kazanmak. İşler bizim için zorlaştığında ikinci yarıda 30 sayı yedik. Bunu değerlendireceğiz. Üç sayılık atışlarda 21'de 3 isabetle oynadığınız bir maçı kazanmak belki de o kadar kötü değildir. Sonuçta galibiyeti aldık. Umarım bu maçtan gerekli dersleri çıkarabiliriz." ifadelerini kullandı.

Kadroda büyük değişim yaşamalarına rağmen oyun kimliklerinin aynı kalacağını aktaran Sarunas Jasikevicius, "Bencil olmayan, iyi ve uyumlu bir basketbol oynamaya çalışacağız ve her şeyi savunma üzerine kuracağız. Bugün olduğu gibi üç sayılık atışlarda 21'de 3 isabet bulduğunuz günlerde bile maçı kazanmanız gerekiyor. İkinci yarıda maçı kazanacak mücadeleyi ortaya koymamız bu açıdan olumluydu." diye konuştu.

Virtus Bologna Başantrenörü Alex Mumbru ise karşılaşmanın ilk 2-3 periyodunda iyi oynadıklarını vurgulayarak "Daha sonra Fenerbahçe, fiziksel olarak üzerimize geldi ve bizi top kayıplarına zorladı. Doğru tercihleri yapamadık ve buna karşılık veremedik. Son pozisyonlarda doğru alan paylaşımı da yapamadık ve maçı kaybettik." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: AA
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