Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'de Baskonia'yı 84-65 yenerek 7'nci galibiyetine ulaştı

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SALON: Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Milos Koljensic, Sasa Pukl, Joseph Bissang

FENERBAHÇE TARFİN: Key 13, Horton-Tucker 19, Bingham 9, Melli 3, Baldwin 8, Shields 9, Forrest 1, Larkin 6, Clyburn 10, Powell 3, Juzang 3, Sargiunas

BASKONIA: Frisch 10, Lawson 5, Stewart 12, Simmons 12, Bernard 10, Joksimovic 7, Baugh 6, Spagnolo 3

1'İNCİ PERİYOT: 33-18

DEVRE: 52-32

3'ÜNCÜ PERİYOT: 63-41

EuroLeague'in 10'uncu haftasında Fenerbahçe Tarfin sahasında karşılaştığı Baskonia'yı 84-65'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer oyuncusu 19 sayıyla Talen Horton-Tucker oldu. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Tarfin, 7'nci galibiyetine ulaşırken Baskonia, 9'uncu mağlubiyetini yaşadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı