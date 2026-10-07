Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague 4. haftasında yarın Panathinaikos AKTOR'a konuk olacak

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? Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 4. haftasında yarın Yunanistan'ın Panathinaikos AKTOR takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Telekom Center'da oynanacak mücadele, saat 21.15'te başlayacak.

Ligde son olarak konuk ettiği Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai Basketbol takımını 76-66 mağlup eden sarı-lacivertliler, geride kalan haftalarda yaşadığı 3 galibiyetle ligde yoluna namağlup devam ediyor.

Son maçında ağırladığı İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'i 90-67 yenen Yunanistan temsilcisi ise ligde oynadığı 3 maçından da galibiyetle ayrıldı.

Kaynak: AA