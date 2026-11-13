Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, Gabonlu pivot Chris Silva'ya veda etti

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Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, Gabonlu oyuncu Chris Silva ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, "Chris Silva'ya tüm emekleri için teşekkür ediyor, kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." denildi.

30 yaşındaki pivot, 2025-26 ve 2026-27 sezonlarında sarı-lacivert formayı giydi.

Kaynak: AA