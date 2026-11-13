Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, Gabonlu pivot Chris Silva'ya veda etti

Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, Gabonlu pivot Chris Silva'ya veda ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, Gabonlu Chris Silva ile yollarını ayırdı. Kulübün açıklamasında Silva'ya teşekkür edildi; 30 yaşındaki pivot 2025-26 ve 2026-27 sezonlarında sarı-lacivert formayı giydi.
Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, Gabonlu oyuncu Chris Silva ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, "Chris Silva'ya tüm emekleri için teşekkür ediyor, kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." denildi.
30 yaşındaki pivot, 2025-26 ve 2026-27 sezonlarında sarı-lacivert formayı giydi.
Kaynak: AA