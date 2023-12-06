Fenerbahçe taraftarları, Beşiktaş derbisinde tribünde olacak

İl Spor Güvenlik Kurulu, 09 Aralık Cumartesi oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine 1814 rakip seyircinin de alınmasına karar verdi. Sarı-lacivertli taraftarlar, toplu olarak maçın oynanacağı Tüpraş Stadı'na giriş yapabilecek.

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. İl Spor Güvenlik Kurulu'ndan çıkan karara göre sarı-lacivertli taraftarlar bu mücadeleyi deplasman tribününde izleyebilecek.

1814 FENERBAHÇE TARAFTARI TRİBÜNDE OLACAK

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, ''İl Spor Güvenlik Kurulu, 09.12.2023 Cumartesi Günü oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe maçına 1.814 rakip seyircinin de alınmasına karar vermiştir. Deplasman takım seyircisi, toplu olarak maçın oynanacağı Beşiktaş Park Stadı'na giriş yapabilecektir.'' ifadeleri kullanıldı.

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe, 9 Aralık Cumartesi saat 19.00'da Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.