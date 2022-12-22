Fenerbahçe taraftarının sevgilisine hiç ummadık talip! Ocak'ta teklifi yapacaklar

Fenerbahçe forması altında gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olan Miguel Crespor'ya Marsilya talip oldu. İsmi Atletico Madrid ile anılan Portekizli futbolcu için Fransız ekibinin harekete geçmesi herkesi şaşırttı.