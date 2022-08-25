Fenerbahçe taraftarından tutuklanan Gülşen'e destek! Ünlü şarkısını hep birlikte söylediler

Konserinde sarf ettiği "İmam Hatip mezunu, sapıklığı oradan geliyor herhalde" sözleri büyük tepki çeken şarkıcı Gülşen, bugün "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandı. Fenerbahçe tribünleri Gülşen'in seslendirdiği, "Yurtta aşk cihanda aşk" parçasını, Austria Wien maçında tribünde söyleyerek ünlü şarkıcıya destek verdi.

Ünlü şarkıcı Gülşen'in nisan ayındaki bir konserinde "İmam Hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" demesi infial yarattı. "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ünlü şarkıcı karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. Fenerbahçe tribünleri ise Austria Wien maçında sürpriz bir tezahüratla Gülşen'e destek verdi.

GÜLŞEN'E DESTEK VERDİLER

Play-off maçında Fenerbahçe, sahasında Austria Wien'i 4-1 yenerek Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı. Sarı-lacivertli tribünlerin bir kısmı karşılaşma 3-1'lik skorla devam ederken tutuklanan ünlü şarkıcı Gülşen'e destek verdi. Fenerbahçe taraftarı, Gülşen'in seslendirdiği "Yurtta aşk cihanda aşk" şarkısının "Elimi de kolumu da bağla hadi. Bir odaya bir ömür hapset hadi. Becerebilirsen zapt et hadi. Yangınım çok büyük, of" kısmını hep bir ağızdan söyledi.