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Fener taraftarından uçakta karşılaştığı Adana Demirspor maçının hakemine ağır sözler: Sizi sokağa çıkartmayız

Spor Haberleri

Fenerbahçe'nin Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaştığı mücadeleye hakem Ali Palabıyık'ın kararları damga vurdu. Maçtan dönen bir Fenerbahçe taraftarı, karşılaşmanın yan hakemi Abdullah Bora Özkara ile aynı uçakta karşılaştı. Özkara'ya seslenen seslenen taraftar, "Canımızı sıkmayın vallahi sizi sokağa çıkartmayız, Fenerbahçe ile uğraşmayın" diyerek tepkisini dile getirdi.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara aldı. Oldukça tempolu ve bol pozisyonlu geçen karşılaşmada, hakem hataları maçın önüne geçti. Sosyal medyada da büyük yankı uyandıran karşılaşma sonrası hakem Ali Palabıyık'a tepkilerin ardı arkası kesilmiyor.

UÇAKTA DENK GELDİLER

Fenerbahçe cephesi karşılaşmanın hakemlerine sert tepki gösterirken, iptal edilen gol ve verilmeyen penaltılar nedeniyle puan kaybı yaşandığını savundu. Adana Demirspor- Fenerbahçe maçını tribünden takip eden sarı-lacivertli bir taraftar, dönüşte karşılaşmanın yan hakemi ile uçakta karşı karşıya geldi. Maçta Fenerbahçe'nin Enner Valencia ile bulduğu beraberlik golünde ofsayt bayrağı kaldıran hakem Abdullah Bora Özkara ile karşılaşan taraftar tepki gösterdi.

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"CANIMIZI SIKMAYIN SİZİ SOKAĞA ÇIKARTMAYIZ"

Maçtaki verilen kararlara tepki gösteren taraftar, hakem Özkara'ya "Canımızı sıkmayın vallahi sizi sokağa çıkartmayız, Fenerbahçe ile uğraşmayın. Ota b.ka bayrak kaldırmayı biliyorsunuz, her şey çok rahat değil mi? Evine gideceksin uyuyacaksın... Cebimden bir ton para verdim, ama senin 2 tane b.ktan kaldırdığın bayrakla hayatıma yön veriyorsun" diyerek tepki gösterdi.

Görüntülerde taraftarların tepkileri karşısında Özkara'nın sessiz kalması dikkat çekti.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Adana Demirspor Ali Palabıyık Fenerbahçe Spor Haberler

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Yorumlar (1)

Mevlüt:

Yan hakemler dört dörtlük maç yönetti. Sıkıntı orta hakem ve vardı

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